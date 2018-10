Inserita in Economia il 08/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo - SI POTENZIANO RUOLI E FUNZIONI DEL CNR NEL NOSTRO TERRITORIO Una nuova sede per il Consiglio Nazionale delle Ricerche



“Il Consiglio Nazionale delle Ricerche potenzierà il suo ruolo nella nostra Città. A seguito dell’incontro che ho avuto con il Presidente Inguscio abbiamo concordato che il comune di Mazara del Vallo metterà a disposizione un nuovo locale più idoneo alle loro ricerche e funzioni e il CNR farà un’apposita convenzione con il nostro Ente per assicurare una costante consulenza sui problemi legati alle specificità e alle competenze dello stesso CNR ”.

Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi in un video messaggio nel corso del quale ha annunciato quelli che sono stati i risultati ottenuti a seguito di un incontro con il Presidente Nazionale del CNR, Massimo Inguscio, giunto in Città in occasione del Blue Sea Land.

“Abbiamo suscitato il giusto entusiasmo nel Presidente Inguscio – ha aggiunto il Primo Cittadino – che ha deciso inoltre di incrementare le competenze del laboratorio di Mazara del Vallo che affronterà, oltre alla ricerca legata alla pesca, anche tematiche legate alla sperimentazione in ambito dell’agricoltura. Una nuova struttura – ha concluso Cristaldi – che oltre a svolgere il ruolo di sede scientifica potrà essere luogo deputato ad incontri tra uomini e donne di scienza dove discutere sulle tematiche oggetto di studio”.

