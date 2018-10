Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Busta con Proiettile ai danni di Fava (Cento Passi per la Sicilia), totale solidarietà da parte di Milazzo (FI): Inaccettabile gesto che mortifica tutti i siciliani onesti Palermo, 08/10/2018: Questa mattina, una busta contenente un proiettile calibro 7,65 è stata recapitata al presidente della Commissione antimafia presso l´Assemblea regionale siciliana, on. Claudio Fava. Il capogruppo di Forza Italia all´ARS, on. Giuseppe Milazzo, nel condannare il vile gesto, esprime piena solidarietà all´on. Fava: "Un episodio del genere, ai danni di un Rappresentante delle Istituzioni sul territorio è inaccettabile. Ribadisco la mia piena vicinanza al deputato e collega Fava, augurandogli di continuare al meglio nel lavoro che la Commissione da lui presieduta sta svolgendo. È questa la migliore risposta all´increscioso gesto intimidatorio che mortifica tutti i siciliani onesti". A seguito dell´accaduto, la Digos ha già provveduto al sequestro della busta e ad avviare le indagini.