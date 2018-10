Inserita in Cultura il 05/10/2018 da Direttore Sicilia, Sgarbi: Intollerabili sfregi nella Chiesa Madre e in quella di San Domenico a Castelvetrano Il critico dŽarte: «Intervenga lŽassessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa»



ROMA - Lo storico e critico dŽarte Vittorio Sgarbi denuncia gli sfregi (si vedano le foto allegate) nella chiesa Madre e in quella di San Domenico a Castelvetrano, in provincia di Trapani.

NellŽannunciare una interrogazione alla Camera e chiedendo un intervento urgente dellŽassessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa, Sgarbi argomenta: «Si tratta di una grave manomissione che compromette lo spazio dellŽaula, in modo incongruo, e fa prevalere arbitrariamente le funzioni celebrative sul decoro della chiesa e la sua armonia stilistica.

Inqualificabile - aggiunge Sgarbi - il basamento di pietra grezza su cui poggia il grottesco cero a forma di serpente. Le forme del pulpito con il ridicolo cartiglio riproducono in modo caricaturale lo stile Fascista.

Il parallelepipedo dellŽŽaltare contrasta, nella sua infantile miseria, con la mirabile decorazione plastica del presbiterio, fino a sfiorare il vandalismo o lo sfregio. Chiederò una ispezione allŽassessore Tusa».

LŽintervento di Sgarbi fa seguito alle segnalazioni giunte da numerosi cittadini.

Chiesa di San Domenico Castelvetrano



Chiesa Madre di Castelvetrano

Chiesa Madre Castelvetrano ambone 2

Chiesa Madre Castelvetrano altare