Inserita in Cronaca il 05/10/2018 da Direttore Il sindaco Tranchida replica Qualche decano giornalista, a cui non sto simpatico ..ed in vero, ne sono contento atteso alcuni "sinistri" che circolano su Trapani, facendo offesa alla intelligenza collettiva, cerca di screditarmi per il mio "stupore" nello scoprire che a Trapani è consolidata prassi (immagino estesa anche al "volemose bene bipartisan " nella pregressa storia politico - amministrativa della città), che alle famiglie trapanesi venga chiesto il "pizzo" per fornire la carta igienica per le scuole pubbliche. Son contento di deludere costui! Si cambia verso! Come abbiamo fatto altrove! Alle famiglie, già tassate per tutto e di più, non si può né si deve chiedere (!) di far fronte con la colletta anche per il funzionamento delle scuole pubbliche dell’obbligo (diritto costituzionale). Io vado avanti, contro le incrostazioni di un sistema trapanese che abbrutisce la città e nega diritti di libertà e futuro. Giacomo Tranchida