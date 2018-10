Inserita in Cronaca il 05/10/2018 da Direttore TRAPANI: LA POLIZIA DI STATO RINVIENE UN ARSENALE DI ARMI NELLE CAMPAGNE DI PACECO La Polizia di Stato di Trapani, nella serata di mercoledì 3 ottobre u.s., ha rinvenuto un arsenale occultato all´interno di un casolare diroccato, nelle campagne di Paceco.

Gli uomini della Squadra Mobile di Trapani, insieme al Servizio Centrale Operativo e alla Squadra Mobile di Palermo, hanno rinvenuto, nascoste sotto il pavimento del casolare, armi e munizioni perfettamente conservate ed efficienti. Sono stati sequestrati quattro micidiali fucili d´assalto kalasnikov con caricatori e munizionamento, due pistole revolver cal 38, un fucile a pompa, un fucile cal. 12 da caccia, un fucile mitragliatore mab 38, un fucile mitragliatore mp 40 e numerose munizioni.

Le armi sequestrate saranno sottoposte agli esami tecnici della Polizia Scientifica per verificare se sono state utilizzate per compiere reati.

Gli elementi investigativi raccolti portano gli investigatori a ritenere che le armi fossero a disposizione della cosca mafiosa di Paceco.

Video