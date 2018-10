Inserita in Economia il 05/10/2018 da Direttore LA SEGRETARIA GENERALE UILAPESCA A MAZARA PER IL BLUE SEA LAND, DOMANI INCONTRO-DIBATTITO NELLA SALA LA BRUNA Nell’ambito del “Blue Sea Land-Expo dei cluster agroalimentari di Mediterraneo, Africa e Medioriente” in corso a Mazara, la UilaPesca Sicilia con Uila e Uimec organizza per domani – sabato 6 – l’incontro-dibattito su “Lavoro, tutela dell’ambiente, produzioni ittiche di qualità, scelte strategiche per il futuro della pesca”. Avrà inizio alle 16 nella sala “La Bruna” a Palazzo dei Gesuiti. Il convegno, presieduto dal segretario regionale della Uila Nino Marino, verrà aperto dal saluto del sindaco di Mazara Nicola Cristaldi e da quello del presidente Cosvap, Nino Carlino. Interverranno Tommaso Macaddino, segretario Uila Pesca Sicilia, Laura Sabatini, biologa marina, Eugenio Tumbarello, segretario della Uil di Trapani, Gioacchino Bono, responsabile del Cnr di Mazara, e Claudio Barone, segretario della Uil Sicilia. Concluderà Enrica Mammucari, segretario generale della Uila Pesca.