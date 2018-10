Inserita in Cultura il 05/10/2018 da Direttore Gioacchino Criaco, autore di Anime Nere, presenta il suo nuovo Libro La Maligredi L´associazione "Mediterranea Magna Grecia" è lieta di invitare alla presentazione del libro di Gioacchino Criaco, già autore di Anime Nere, "La Maligredi". L´evento si terrà sabato 13 Ottobre alle ore 17 a Monza, nella sala consigliare in via Gabriele D´Annunzio 35. Interverranno il Portavoce di Anas nazionale Dott. Antonio Lufrano, il Presidente dell´associazione "Mediterranea Magna Grecia" Davide Carbone, i vicepresidenti Dott. Antonino Zagari e Dott. Fortunato Sculli, il tutto sarà allietato dalla musica di Paolo Sofia, e infine sarà offerto un aperitivo dall´associazione. "La Maligredi" che è quella brama che porta il lupo che entra in un recinto a non accontentarsi della sola pecora che basterebbe a renderlo sazio, ma lo porta a scannarle tutte; con questa immagine brutale Gioacchino Criaco ha chiamato il suo nuovo libro, che racconta una Calabria cruda, reale e senza alcun ritocco, un nuovo neorealismo dovremmo forse dire. Vi aspettiamo numerosi. Non mancate