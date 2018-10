Inserita in Salute il 04/10/2018 da Direttore SETTIMANA NAZIONALE DELLA DISLESSIA: Insieme per accendere il potenziale delle persone con DSA. Si è parlato dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), i disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l´inizio della scolarizzazione, nel corso dell’evento formativo rivolto a tutti gli operatori scolastici del territorio ericino dal titolo "Insieme per accendere il potenziale delle persone con DSA" che si è svolto ieri pomeriggio presso l´Aula Magna del plesso Castronovo dell´I.C. Mazzini di Erice. L’evento è stato organizzato dall´AID, Associazione Italiana Dislessia, nell’ambito della terza settimana nazionale della dislessia, con il patrocinio del Comune di Erice. Aula magna del plesso Castronovo gremita per assistere all’interessante evento che ha coinvolto diversi professionisti provenienti da tutto il territorio regionale che si sono incontrati ed hanno condiviso buone prassi con circa 200 insegnanti ed operatori presenti in sala.