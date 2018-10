Inserita in Politica il 04/10/2018 da Direttore Lavoro. Arancio: Ministro Di Maio ha dimenticato l’esistenza dell’area di crisi di Gela “Mi chiedo se il ministro del lavoro Luigi Di Maio sia a conoscenza dell’esistenza dell’area di crisi complessa di Gela e soprattutto perché non abbia ancora convocato il tavolo tecnico”. Lo dice il parlamentare regionale Pd Giuseppe Arancio.

“Sono passati più di quattro anni dalla chiusura dell´ex raffineria di Gela – aggiunge - ed appare sempre più urgente fare il punto sulla situazione e sui circa 25 milioni di euro di investimenti previsti dall’accordo quadro tra Governo nazionale e Governo regionale.

E’ indispensabile procedere al rifinanziamento della misura, sia pur irrisoria rispetto alle necessità e programmare una riconversione ecocompatibile indispensabile per un territorio che ha già pesantemente pagato in termini di Salute. Solo così sarà possibile riqualificare e creare posti di lavoro indispensabili a far ripartire l’economia del comprensorio.

Il ministro Di Maio non perda più tempo – conclude il parlamentare – convochi il tavolo senza fare l’errore commesso durante l’incontro regionale di martedì 2 ottobre quando gli unici assenti sono stati i sindacati”.



giovedì 4 ottobre 2018