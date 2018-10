Inserita in Economia il 04/10/2018 da Direttore Partono i servizi del Distretto Socio Sanitario A seguito della riunione svolatasi martedì scorso, si entra, adesso, nella fase operativa per le attività del Distretto Socio Sanitario D50 che vede il Comune di Trapani come capofila e che coinvolge le città di Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo e Favignana.

A disposizione la congrua somma di tre milioni e mezzo di euro da destinare in importanti progetti del 3° settore, per dare risposte concrete ai tanti cittadini che vivono, sulla propria pelle, situazioni di disagio sociale ed economico.

C’è la volontà, tra l’altro, di uniformare e regolamentare i servizi erogati affinché a tutti cittadini del Distretto D50 si possa garantire la stessa qualità di prestazione.

Le azioni di intervento riguardano: Servizio civico. Progetti di reinserimento lavorativo per soggetti fragili Voucher casa Voucher sociali per famiglie Centro polifunzionale dipendenze Voucher trasporto Sollecita...mente Mediazione familiare Servizi psico educativi Servizi di comunicazione e autonomia per bambini disabili Centri integrazione giovanile Potenziamento Servizi Sociali

“Il piano operativo procede tramite avvisi pubblici di accreditamento – hanno affermato il Sindaco giacomo Tranchida e l’Assessore Vincenzo Abbruscato – che garantiscono interventi immediati con la garanzia della trasparenza della spesa”