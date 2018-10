Inserita in Economia il 04/10/2018 da Direttore ARS, vendita diretta prodotti agricoli Cannata (FI): "Finalmente anche la Sicilia si adegua alla normativa nazionale"



Palermo, 04/10/2018: “I prodotti della terra, anche trasformati, potranno essere venduti direttamente al consumatore, senza troppe intermediazioni. Il disegno di legge sulla vendita diretta dei prodotti agricoli elaborato in Commissione attività produttive di cui sono cofirmataria oggi è diventato legge”. Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata.

“La norma amplia il raggio d’azione dell’imprenditore agricolo - spiega la parlamentare - e gli consente non solo di esercitare attività legate alla produzione, ma anche di vendere i propri prodotti all’interno dell’azienda agricola, oltre che su aree pubbliche e attraverso l’e-commerce.”

“Finalmente - conclude la deputata - anche la Sicilia si adegua alla normativa nazionale, con questa nuova legge che risponde alle esigenze delle piccole e medie imprese, in modo tale che queste ultime possano avere il giusto spazio nella filiera distributiva e consentire nel contempo una maggiore valorizzazione delle eccellenze tipiche locali”.