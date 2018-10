Inserita in Cultura il 04/10/2018 da Direttore Studenti trapanesi della scuola dell’obbligo Trapani 4 ottobre 2018

Apprendo, da più voci di genitori, e con non poco stupore da parte mia, che alle famiglie degli studenti trapanesi della scuola dell’obbligo sembra vengano "richieste" contribuzioni anche economiche per far fronte alla mancanza di sussidi scolastici (carta igienica, saponi, carta per fotocopie e materiali similari) di stretta competenza funzionale delle scuole e del comune . Tale prassi escludo sia autorizzata da Dirigenti scolastici in capo al personale docente e ausiliario, ancor meno sarà tollerata da questa Amministrazione Comunale.

In sede di Osservatorio Scolastico il prossimo 9/10 ottobre, con i Dirigenti, faremo anche il punto sul fabbisogno, sia ordinario gestionale che per i necessari stanziamenti per le manutenzioni.

La scuola che vogliamo deve essere garantita in maniera prioritaria dalle istituzioni pubbliche.

Alle famiglie basta di già l’onere di farsi carico della fornitura dei libri e sussidi necessari e utili per l’apprendimento dei propri figli.

L’invito, infine, a segnalarmi, anche riservatamente, il protrarsi di tal disdicevole prassi.

Segnalazioni anche via mail a: gabinetto.sindaco@comune.trapani.it

Il Sindaco