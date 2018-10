Inserita in Politica il 04/10/2018 da Direttore Massoneria. Sicilia impone dichiarazione di apparteneza per eletti. Fava: Dovere di trasparenza da estendere in tutta Italia "La Sicilia da oggi è la prima regione d´Italia in cui i parlamentari regionali hanno l´obbligo di dichiarare l´eventuale iscrizione ad una loggia massonica. Nonostante le fortissime pressioni in senso contrario, abbiamo affermato un dovere di trasparenza e di responsabilità che adesso andrebbe esteso a tutte le cariche elettive in Italia".

Lo dichiara l´onorevole Claudio Fava, presidente della Commissione antimafia siciliana, promotore del disegno di legge approvato oggi all´Assemblea Regionale Siciliana.