Inserita in Economia il 04/10/2018 da Direttore Casting Film: Lo Spietato TITOLO PROVVISORIO: Lo Spietato SOGGETTO: Liberamente tratto dal romanzo "Manager Calibro 9" di Piero Colaprico e Luca Fazzo REGIA: Renato De Maria PRODOTTO: Film per il CINEMA PRODUZIONE: Bibi Film & Rai Cinema LOCATION RIPRESE: Milano / Foggia INIZIO RIPRESE: Novembre 2018 ca. CASTING DIRECTOR: Francesco Vedovati, Marco Donat-Cattin CASTING DIRECTOR PALERMO: Maurilio Mangano



Per il nuovo Film di Renato De Maria dal titolo provvisorio “Lo Spietato”, ci stiamo occupando della ricerca Casting di tre giovani attori che dovranno interpretare tre dei protagonisti del Film da giovani.

Il film, prodotto da Bibi Film e Rai Cinema, si girerà a partire da Novembre 2018 e racconta, nella migliore tradizione del Noir Italiano, la storia del pentito che ha rotto per la prima volta l’omertà della ‘ndrangheta di Platì migrata al Nord.

E’ necessario tenere conto della somiglianza con gli attori che interpreteranno i protagonisti da adulti.

E’ attivo l’indirizzo lospietatounder@gmail.com per inviare le candidature al casting, con allegata un’autorizzazione al trattamento dei dati, firmata da parte dei genitori.

Ecco il materiale da inviare: -Una foto primo piano su sfondo neutro (parete bianca) -Una foto figura intera su sfondo neutro (parete bianca) [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali, no foto di scena] -Dati anagrafici completi (Cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) -Due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci)

Di seguito una descrizione dei personaggi.

SANTO RUSSO (dai 13 ai 16 anni) Calabrese/Siciliano. DEVE SOMIGLIARE A RICCARDO SCAMARCIO. Santo è il figlio maggiore di una famiglia calabrese emigrata a Milano, la sua scaltrezza lo fa finire presto nei guai.

SLIM (dai 13 ai 16 anni) Calabrese/Siciliano. Massiccio e tarchiato, volto meridionale, DEVE SOMIGLIARE AD ALESSIO PRATICO’. Condannato per una rapina con pestaggio in un alimentari, compagno di cella e futura spalla di Santo.

MARIANGELA (dagli 11 ai 12 anni) Calabrese/Siciliana. DEVE SOMIGLIARE A SARA SERRAIOCCO. Capelli lunghi corvini, aspetto acerbo tipico della preadolescenza.

LO SPIETATO