Agevolazioni sui trasferimenti per gli iscritti alla Targa Florio Classica, in calendario a Palermo dal 4 al 7 ottobre 2018

Palermo, 18 luglio 2018 – Nel 1906, in occasione della prima edizione della Targa Florio, per agevolare la partecipazione alla “Cursa”, Vincenzo Florio mise a disposizione degli iscritti il trasporto dei loro mezzi utilizzando la società marittima della famiglia.

Oggi, allo stesso modo, per partecipare alla Targa Florio Classica, terza prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2018, gli appassionati di auto d’epoca potranno usufruire di un servizio di trasporto agevolato e personalizzato per raggiungere Palermo, grazie alla parnership tra Targa Florio, Aci Global e Gruppo Grimaldi.

Chi desiderasse spedire la propria vettura d’epoca, potrà rivolgersi all’organizzazione della Targa Florio che provvederà ad indirizzare chi si iscriverà presso uno dei tre centri di raccolta vetture di ACI Global siti a Novara, Brescia e Bologna. Il trasporto sarà incluso nel costo della tassa di iscrizione.

Il servizio sarà prenotabile fino alla data del 4 settembre, in modo da consentire un corretto svolgimento delle attività logistiche.

Chi preferisse raggiungere Palermo guidando la propria auto o trasportandola su carrello riceverà da Grimaldi Lines proposte personalizzate per ogni singola esigenza. Grimaldi opererà in convenzione con Targa Florio da Livorno e Salerno con destinazione Palermo e ritorno.

Le agevolazioni messe in essere anche quest’anno relativamente ai trasferimenti dei partecipanti alla Targa Florio, proseguono quindi quella tradizione di ospitalità della famiglia Florio, che la vedeva impegnata nel settore della navigazione (sulla scia della “Società dei battelli a vapore” creata da Vincenzo Florio nel 1840), in quello dell’hotellerie fino alla produzione del famoso vino Marsala. Nel 1906 Vincenzo jr. coniugò le sue doti imprenditoriali con la sua passione per le automobili, organizzando la prima gara automobilistica in Sicilia, da allora punto di riferimento per piloti professionisti e appassionati a livello globale: la Targa Florio.

Per ricevere informazioni dettagliate e per prenotare il servizio di trasporto su bisarca, ci si può collegare al sito (www.targa-florio.it), mandare una mail (info@targa-florio.it, iscrizioni@targa-florio.it) o telefonare alla segreteria organizzativa di Targa Florio Classica (+39 091-300468, + 39 338-8590498).

PROFILO ACI GLOBAL Partner di Costruttori, Società di Noleggio / Leasing e Aziende - ACI Global garantisce sicurezza e serenità agli automobilisti, fornendo assistenza qualificata con un´ampia gamma di servizi modulabili: soccorso stradale, attività riparativa, auto sostitutiva, ripristino post incidente, logistica & trasportI, infomobilità, assistenza sanitaria e alla casa. La Rete capillare di punti di assistenza in Italia (circa 700 centri di soccorso) - integrata attraverso accordi internazionali dal network leader ARC Europe - e la Centrale Operativa multilingua e multiskill che gestisce 3.500.000 chiamate e circa 700.000 interventi annui, rendono ACI Global una risorsa unica nel panorama Europeo.

PROFILO GRUPPO GRIMALDI Il Gruppo Grimaldi è player di riferimento a livello internazionale per il trasporto marittimo dei passeggeri. Fanno parte del Gruppo i brand Grimaldi Lines, operatore primario nel Mar Mediterraneo, Minoan Lines, che opera sulla rotta Pireo-Creta, e Finnlines, leader nel trasporto passeggeri nel Mar Baltico. Con il marchio Grimaldi Lines, il Gruppo offre 25 collegamenti regolari nel Mediterraneo, con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco. La caratteristica principale dei brand Grimaldi è quella di offrire viaggi in nave nel massimo comfort ed a tariffe low cost. Per questo motivo la Compagnia ha una politica tariffaria dinamica, con un alto numero di offerte speciali, differenziate in base al target di riferimento.

« Continuate la mia opera perché l´ho creata per sfidare il tempo » (Vincenzo Florio)

"ACI Storico, costituito nel 2013, con socio fondatore l’Automobile Club d’Italia, ha per scopo quello di promuovere, valorizzare il patrimonio e la cultura motoristica italiana, nonché tutelare gli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza storico-collezionistica. E´ con questo scopo che ACI Storico patrocina Targa Florio Classic 2018, la quale rappresenta uno degli eventi rievocativi più alti e di massima importanza nella storia dell´automobilismo internazionale".

