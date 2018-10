Inserita in Cronaca il 03/10/2018 da Direttore LA FAMIGLIA MARCHESE ACCOLTA DALLA CARITAS DI MAZARA DEL VALLO IL SINDACO DI GIROLAMO: “CONTINUEREMO A SEGUIRE LA SITUAZIONE”



“Abbiamo accolto con piacere la notizia della temporanea sistemazione abitativa della famiglia Marchese. È un aiuto concreto in attesa che possa trovarsi una soluzione definitiva, per la quale questa Amministrazione continuerà a operare tramite i servizi sociali comunali, tra l´altro più volte intervenuti anche per salvaguardare il bene dei loro figli”. È quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, appresa la notizia che Caritas diocesana e Fondazione San Vito di Mazara del Vallo – con il prezioso sostegno del Vescovo Domenico Mogavero – hanno accolto i coniugi Marchese nell’ex Seminario vescovile, ponendo momentaneamente fine alle loro vicissitudini. “Siamo stati vicini alla coppia sin da quando ha lasciato la propria abitazione, trasferendoli alla casa di Riposo, sottolinea l´assessore Clara Ruggieri. Pur con i problemi che sono seguiti e a tutti noti, dar loro un tetto è stato e resta il nostro obiettivo. A tal fine, faccio un ulteriore appello ai cittadini affinchè diano la disponibilità di un´abitazione, evidenziando che la Diocesi e questa Amministrazione si faranno carico del relativo affitto”. Il Comune di Marsala, in atto, provvede anche alle spese necessarie per sostenere i due figli dei coniugi Marchese, al momento ospitati a Gela e Partanna.