Inserita in Politica il 03/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO Pubblicati nel portale istituzionale gli avvisi



Pubblicati nell’albo pretorio online del portale istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it gli avvisi per l’aggiornamento degli albi scrutatori e presidenti di seggio.

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio elettorale, sono invitati a presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 Ottobre 2018.

L’inclusione all’albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Coloro i quali invece intendono presentare domanda per iscriversi negli elenchi delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale devono presentare apposita istanza entro e non oltre il 30 Novembre 2018. L’iscrizione all’albo degli scrutatori è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione è possibile rivolgersi al personale comunale addetto all’Ufficio Elettorale, in via Carmine, Palazzo dei Cavalieri di Malta, durante il normale orario di lavoro.

Mazara del Vallo, 03 Ottobre 2018