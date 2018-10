Inserita in Politica il 03/10/2018 da Direttore Marsala - IL SINDACO DI GIROLAMO HA RICEVUTO UNA DELEGAZIONE DELL’ANDE CHE HA FIRMATO LA PROPOSTA DI LEGGE PER L’INTRODUZIONE NELLE SCUOLE DELL’INSEGNAMENTO ALL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Una delegazione dell’Ande (Associazione nazionale donne elettrici) di Marsala è stata ieri al Palazzo Municipale per firmare, davanti al Segretario Generale, Bernardo Triolo, la proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da alcuni Sindaci e sostenuta dall’Anci, con la quale si chiede l’inserimento dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. La rappresentanza guidata dalla Presidente Giuseppina Passalacqua e composta da Giacomella Ombra e Patrizia Piccione, presente anche l’Assessore Clara Ruggieri, si è incontrata con il Sindaco Alberto Di Girolamo al quale è stata ribadita l’importanza di una simile iniziativa. L’Ande di Marsala ha voluto manifestare ufficialmente la propria adesione consapevole che i nostri figli devono essere istruiti e formati sul senso civico e sulle Istituzioni del nostro Paese. Per tale motivo la stessa Associazione in occasione dei 70 anni della Repubblica ha anche dato vita a tutta una serie di incontri con i giovani incentrando l’attenzione su quella che è la nostra Costituzione.