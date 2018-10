Inserita in Sport il 03/10/2018 da Direttore AMICHEVOLE PER I PULCINI DEL MISTER BAULEO "Mentre proseguono le preparazioni in casa Udinese Forese Academy, i ragazzi del mister, Armando Bauleo, hanno disputato un´amichevole contro i ragazzi del Trapani Calcio guidati dal mister Nino Dai, nei nostri campi Forese. Il risultato finale è stato a favore del Trapani Calcio".