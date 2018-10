Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore MAZARA CALCIO: Iniziata la prevendita dei biglietti per la gara di campionato con il Canicattì e coppa Italia con il Dattilo La società Mazara calcio comunica che in occasione della gara MAZARA – CANICATTI di domenica 7 ottobre, ore 15.30 allo stadio Nino Vaccara, è stata indetta la prima delle due “giornate gialloblu” in programma in questa stagione 2018/19. Di seguito riportiamo la modalità per l’acquisto e il costo dei biglietti.

Da oggi e solo ed esclusivamente in prevendita, fino a sabato pomeriggio 6 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di campionato con il Canicatti in accoppiamento con la gara di Coppa Italia con il Dattilo di mercoledi 10 ottobre al costo totale di 15 euro (anziché 20 euro).

Domenica 7 ottobre al botteghino saranno disponibili i biglietti da 10 euro per la tribuna coperta, 10 euro settore ospiti e 5 euro curva. Ingresso omaggio per i ragazzi che hanno compiuto 12 anni (con presentazione di documento all’ingresso. Non saranno validi gli abbonamenti.

La prevendita biglietti sarà effettuata presso: PATRONATO “INPAS FABI” di Vito Denaro in Via Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo, Info Tel: 3383720809.

(Foto: Gianfranco Campisi)