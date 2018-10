Inserita in Sport il 02/10/2018 da Direttore A.S.D. Bianco Arancio Petrosino - Non si gioca il 7, si partirà il 21 ottobre 2018 La Società ASD Bianco Arancio Petrosino pubblicizza che la Lega Nazionale Dilettanti Regione Sicilia ha comunicato e ratificato lo slittamento effettivo dell´inizio del campionato interprovinciale di Seconda Categoria Sicilia Girone A.

La prima giornata di campionato non si disputerà, come inizialmente programmato, nella giornata di domenica 7 ottobre 2018, ma prenderà il via domenica 21 ottobre 2018.

Ulteriori due settimane, quindi di pre-campionato per i giallorossi, che quest´oggi hanno goduto di un giorno libero concesso da mister Fabio Gargaglione, e che torneranno ad allenarsi domani, mercoledì 3 ottobre 2018, allo Stadio Comunale alle ore 20:00.