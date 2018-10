Inserita in Cronaca il 02/10/2018 da Direttore PROMESSA MANTENUTA: DA OGGI IL VIA ALLA MENSA SCOLASTICA IN 14 PLESSI INAUGURATO IL SERVIZIO ANCHE A VILLA DEL ROSARIO Promessa mantenuta. Da Oggi la mensa scolastica è operativa in ben 14 plessi scolastici della Città ed negli istituti che adottano il tempo prolungato Complessivamente il servizio mensa sarà in grado di garantire 6849 pasti a settimana, tante quante sono le richieste formulate dalle famiglie degli alunni. “Grazie all’impegno dell’Assessore Anna Maria Angileri e del Direttore dell’Istituzione Marsala Schola, Maria Celona, così per come avevamo programmato, all’inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo avviato oggi il servizio mensa - sottolinea il Sindaco Di Girolamo. A tal riguardo, oltre che da Sindaco, ma soprattutto da medico e da genitore desidero precisare che tutte le pietanze – come da contratto – vengono preparate con prodotti biologici, molti a chilometro zero, e in linea con l’alimentazione mediterranea”. Questa mattina intanto il servizio mensa è stato attivato, per la prima volta, anche nel plesso della scuola dell’infanzia di Villa del Rosario dipendente dall’Istituto “Garibaldi Pipitone”. “Possiamo ben affermare di essere davvero soddisfatti di assicurare un pasto caldo anche ai bambini che frequentano la scuola di Villa del Rosario – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Anna Maria Angileri. E’ la prima volta che ciò accade e assieme alla dirigente scolastica Francesca Pantaleo siamo state ben liete di inaugurare i locali della mensa. Non dimentichiamo che sono ben 10 le scuole su 14 dove si cucina direttamente. Per le altre 4 è, invece, attivo il servizio di catering