Inserita in Cultura il 01/10/2018 da Direttore

IL PLANETARIO DI PALERMO PRESENTA "DALLA TERRA ALL'UNIVERSO… E RITORNO"
6 LEZIONI DI ASTRONOMIA E FOTOGRAFIA ASTRONOMICA BASE E UN WEEK END APERTO A TUTTI



Il Planetario di Palermo presenta la nuova edizione del corso base di astronomia, quest’anno dal titolo "Dalla Terra all’Universo… e ritorno": sei incontri teorici e pratici, con cadenza settimanale, che si svolgeranno, a partire dal 19 Ottobre tutti i Venerdì (eccetto un giovedì) dalle 21.00 alle 22.30 circa Il corso, che ogni anno, dal 2010, si propone come percorso divulgativo e didattico ben consolidato, si terrà presso la sede del Planetario di Villa Filippina (P.zza San Francesco di Paola 18, Palermo), sarà condotto e moderato dal dott. Marcello Barrale (filosofo della Scienza e divulgatore scientifico) che si avvarrà, in questa edizione, della collaborazione di Docenti universitari, ricercatori ed esperti di fotografia astronomica; Il corso è aperto a tutti: studenti liceali e universitari, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, neofiti ed appassionati di astronomia. Un percorso affascinante che partirà Venerdì 19 Ottobre con un incontro dal titolo “Storia dell’Astronomia attraverso filosofi e scienziati, da Talete a Hawking”, condotto dal Dott. Marcello Barrale il quale, Venerdì 26 ottobre, terrà una conferenza dedicata ai Pianeti del sistema solare e alle principali missioni spaziali. Dopo una breve pausa, il corso riprenderà Giovedì 8 Novembre con una lectio magistralis del Prof. Giovanni Peres, (UNIPA Facoltà di Fisica) sulla Cosmologia contemporanea e sulla Teoria della relatività. Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 fine settimana aperto a tutti (non solo ai corsisti) con Star Party, con escursioni naturalistiche durante il giorno e serate dedicate agli appassionati di fotografia astronomica (Per info sui costi chiamare la segreteria del Planetario). Un agriturismo sui Monti Nebrodi, ospiterà alcune lezioni pratiche di astronomia mirate all´apprendimento del funzionamento corretto dei telescopi, con osservazioni e prove di installazione e “messa in stazione” degli strumenti, tecniche di base della fotografia astronomica, con una sessione di osservazioni e fotografie ai telescopi con fotocamere reflex e CCD. Si proseguirà Venerdì 16, presso il Planetario, con una serata interamente dedicata al nostro satellite, la Luna. Al termine della lezione seguirà una sessione di fotografia astronomica dal prato di Villa Filippina. Venerdì 23, si terrà una lectio magistralis del Dott.ssa Giusi Micela (Ricercatrice INAF) dal titolo Esopianeti ed esobiologia, lo stato dell’arte della ricerca dei pianeti extra solari. Il corso si concluderà Venerdì 30 con una serata dedicata allo studio delle costellazioni e dei moti della terra condotto dal Dott. Marcello Barrale all’interno della cupola del planetario ed con un intervento di Mario Lauriano (studente di Fisica) dal titolo “La vita sulla ISS”. Per tutte le informazioni sui costi del corso, sulle iscrizioni, sui programmi e sui costi del fine settimana, è possibile contattare il Planetario ai numeri 389.1335731 o al 328.3669549. Potete inviare una mail all´indirizzo planetariopalermo@gmail.com. Ulteriori informazioni sul sito www.planetariovillafilippina.com