Inserita in Economia il 01/10/2018 da Direttore Mazara del Vallo - PUBBLICATO SULL’ALBO PRETORIO ON LINE IL BANDO PER LA GESTIONE DELLA CHIATTA Entro il 12 Novembre la presentazione delle offerte



Gli uffici tecnici comunali hanno provveduto a bandire la nuova procedura per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto fluviale di persone attraverso l’utilizzo dell’imbarcazione tipica della ‘Chiatta’.

La Chiatta, inaugurata ufficialmente l’8 Giugno 2013, ha, da allora, svolto il proprio servizio di congiungimento delle due sponde del fiume Mazaro consentendo a migliaia di cittadini e turisti di raggiungere l’altra sponda del fiume in maniera rapida e simpatica.

Attualmente il servizio è svolto dalla Ecolmare srl aggiudicataria della precedente gara di affidamento.

L’importo a base d’asta per l’affidamento del servizio di ‘Gestione dell’imbarcazione tipica denominata Chiatta da adibire a servizio di trasporto fluviale di persone’, è di 93.546,05 euro, Iva esclusa, ed avrà una durata di un anno, e comunque, sino al termine delle somme a disposizione.

Il bando di gara ed il capitolato d’oneri sono pubblicati nella sezione dell’Albo pretorio OnLine del portale istituzionale all’indirizzo: www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Mazara del Vallo, 01 Ottobre 2018