Inserita in Sport il 30/09/2018 da Direttore Pallavolo Marsala - Martedì presentazione ufficiale alla città Signori ci siamo! La nuova stagione, la seconda consecutiva in A2, sta per entrare finalmente nel vivo. Martedì pomeriggio infatti staff tecnico e roster saranno presentati ufficialmente alla città. Sarà una cerimonia un po´ diversa da quelle degli ultimi anni, sicuramente più sobria ma non per questo meno diretta. L´evento, non a caso, si svolgerà nel cuore di Marsala: in Piazza della Repubblica (ore 17,00) prima e nella sala conferenze del Complesso Monumentale di San Pietro (ore 17,30) subito dopo. C´è molta attesa in tal senso, inutile negarlo. C´è molta attesa per una squadra che dovrà far definitivamente innamorare una città che già sente suo uno sport di ataviche tradizioni, ma sempre alla ricerca di nuovi stimoli. La società si è spesa molto per far crescere un movimento che ormai ha affondato le proprie radici sempre più robuste. In quello che dovrà essere l´anno della consacrazione, si mira quindi a fortificare il tessuto generale della struttura. Che potrà essere corroborato solo dai risultati, per i quali il campo resterà sempre l´unico giudice inappellabile. Si sta lavorando bene in tutte le direzioni. Le atlete, supportate da uno staff tecnico di assoluto valore, stanno già dimostrando coesione, attaccamento e professionalità. Ai tifosi e alla città tutta non resta dunque che andarle ad applaudire già ancor prima che la kermesse 2018/2019 abbia inizio. In bocca al lupo a tutti.