Inserita in Cultura il 30/09/2018 da Direttore SOLENNE CERIMONIA DI INVESTITURA DEI NUOVI ACCADEMICI DI SICILIA L´ASSESSORE ROBERTO LA GALLA INVITA, TUTTI, «AD ESSERE TESTIMONI E A CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA CULTURALE, SCIENTIFICA E ARTISTICA DELLA SICILIA, CON L´IMPEGNO PERSONALE E PROFESSIONALE»

Solenne cerimonia a Palermo, presso il Circolo degli Ufficiali, alla presenza dell´assessore regionale all´Istruzione e alla Formazione Professionale prof. Roberto La Galla, già rettore dell´Università degli Studi di Palermo, e del delegato del sindaco di Palermo avvocato Giulio Cusumano, per la nomina di dieci nuovi accademici dell´Accademia di Sicilia presieduta, con magistrale impegno, dal dottor Tony Marotta e, in qualità di presidente onorario, dal professore Tommaso Romano. L´iniziativa che si inserisce tra i grandi eventi culturali previsti per "Palermo 2018, capitale italiana della cultura", come ogni anno insignisce dell´ambita onorificenza i dieci migliori uomini e donne di lettere, scienze e arte che con il loro contributo, la loro opera, il loro talento hanno mantenuto vivo lo spirito di sicilianità, dando nuovo impulso alla cultura, alla dottrina e alle tradizioni siciliane.

Agli stessi accademici, cui ha dato il benvenuto, con il suo solito slancio culturale e la sua immancabile forza, Tony Marotta, è stata consegnata contestualmente alla nomina di "Accademico effettivo" dell´Accademia di Sicilia, deliberato dal Senato Accademico, anche il diploma honoris causa in "Arte e Cultura" deliberato e concesso, anche quest´anno, dall´Istituto Superiore di Lettere, Arte e Scienze del Mediterraneo, per le particolari benemerenze, agli uomini e alle donne di cultura che, con il loro contributo hanno reso famosa la Sicilia in Italia e nel Mondo.

L´assessore Roberto La Galla nel ribadire la prestigiosità dell´onorificenza, ha sollecitato i siciliani «ad essere testimoni e a contribuire alla crescita culturale, scientifica e artistica della Sicilia, con l´impegno personale e professionale»

Ecco i nuovi dieci accademici di Sicilia per il 2018: prof. Salvatore Arcerito, chirurgo, primario presso Ospedale Ascoli-Tomaselli (Catania), dott. Renato DI PANE, poeta e scrittore (Messina), prof. Àntonio Fundarò, docente di Storia della filosofia contemporanea dell´Università di Palermo, giornalista, scrittore, docente e pedagogista (Alcamo-TP), Salvatore Gazzara, poeta (Messina), dott, Filippo Gismondo, medico oculista, scrittore (Sciacca-AG), professoressa Gabriella Maggio, docente di lettere (Palermo), dottor Giovanni Malambrì, poeta e scrittore (Messina), dottor Francesco Rigano, medico-chirurgo, poeta, attore e scrittore (Torregrotta - ME), la dottoressa Marilena Tricoli, tecnico audioprotesista e ricercatore (Palermo), prof. Michele Vilardo, scrittore e autore di apprezzate opere letterarie (Partinico - PA).

Particolare commozione ha destato la memoria di una eccellenza della cultura siciliana, il professore Fausto Cannone (anche lui accademico, e da poco scomparso), artista poliedrico, musicista, poeta, a cui, l´amico Antonio Fundarò, che lo ha voluto ricordare nel suo primo intervento all´Accademia di Sicilia, ha voluto dedicare, con l´applauso dei numerosi accademici presenti, il suo riconoscimento culturale.

