Inserita in Cronaca il 29/09/2018 da Direttore Puliamo il mondo a Messina! Puliamo il mondo è l´iniziativa nazionale di Legambiente, giunta alla sua 26esima edizione, che si propone di incentivare la tutela ed il recupero degli spazi verdi, questa 26esima edizione Messinese è stata curata da Fare Per Cambiare e Legambiente Peloritani assieme all´Associazione Faro ed al CAS.

Un successo l´iniziativa del 28 Settembre che ha visto protagonisti giovani ed adulti di diverse etnie, l´area in gestione a Fare Per Cambiare è stata protagonista di una pulizia completa culminata con l´impiantazione di una piantina a simboleggiare il primo passo nella rinascita di quell´area, un area che sarà oggetto di una riqualificazione costante.

Si è poi passati alla pulizia del resto della Villa e si sono recuperati, oltre ai materiali di scarto presenti all´interno dell´area verde, anche alcuni ferri pericolosi per l´incolumità pubblica.

Un primo passo, quello di Venerdì, che vuole essere un apristrada verso il recupero degli spazi verdi cittadini in maniera costante e concreta.

Fare Per Cambiare