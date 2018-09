Inserita in Cultura il 29/09/2018 da Direttore Presentazione libro L´ago della bilancia Domenica 30 settembre, alle ore 18.30, nella sala dei cinquecento anni di corso Bernardo Mattarella a Castellammare del Golfo, sarà presentato il libro "L´AGO DELLA BILANCIA", con introduzione di Antonio Enea. Letture a cura di Rosanna Fasulo e Federica Coppola. Interverrà l´autrice Adele Perna. ____________________________________________

Flora è un´adolescente come tante, una ragazza forte e ironica. Come tutte le sue coetanee sogna l´amore vero, quello che coinvolge e sconvolge. Il sogno diventa realtà quando nella sua vita compare Marcello: un giovane inizialmente burbero e spigoloso che la travolge in un´estate di emozioni. Flora è finalmente felice, ma l´abbandono improvviso e immotivato di Marcello la ferisce così tanto da farle trovare riparo nel cibo. Inizia così una lunga lotta contro i disturbi alimentari. Purtroppo la vita riserverà a Flora molti altri dolori. La perdita prematura di entrambi i genitori la lascia infatti in uno stato di dolore insostenibile. Ma Flora non molla. Cade e si rialza cento volte, come una guerriera continua a combattere e alla fine risorge, convinta di poter trovare un giorno la felicità tanto sperata e meritata. Una storia cruda, vera, che si attacca alla pelle e ci parla del lato oscuro che è in ognuno di noi. Una storia di speranza che ci invita a non mollare mai, perché la vita ha sempre una sorpresa incredibile da regalarci, anche quando siamo convinti che sia tutto finito