Inserita in Cronaca il 29/09/2018 da Direttore Pubblicato oggi il video dell´inno della PerugiAssisi E´ tempo L´inno della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità





E´ intitolata "E’ tempo” e la canteremo camminando assieme il 7 ottobre alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. L’hanno scritta gli studenti di cinque scuole del Friuli Venezia Giulia dopo aver cercato di rispondere a quattro domande cruciali dei nostri giorni: Cosa sta succedendo nel mondo? Cosa sta succedendo nelle nostre città? Cosa sta succedendo alla Terra in cui viviamo? E a noi, cosa ci sta succedendo?

Vedi il video della canzone! Ascoltala, imparala e vieni a cantarla con noi domenica 7 ottobre.

L´inno della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità 2018 "E´ tempo" è stata scritta attraverso cinque laboratori animati dalla cantautrice Erica Boschiero e coordinati da Flavio Lotti e Randa Harb del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.

Un ringraziamento particolare va a tutte le insegnanti che hanno curato la formazione degli studenti con grande cura e passione.

La musica e l´arrangiamento sono di Edu Hebling. Le riprese e montaggio dei video sono di Diego Zicchetti. Il progetto e la regia sono di Flavio Lotti.

SCARICA IL FILE MP3 E LO SPARTITO

Vedi i video!



Su youtube "perlapace" e la Pagina Facebook della Marcia PerugiAssisi troverai anche i video del ritornello e delle quattro strofe:

Ritornello a cura della scuola Media Pacifico Valussi di Udine Prima strofa a cura della Scuola Media Ugo Pellis di Fiumicello (Ud) Seconda strofa a cura dell’Istituto Tecnico Economico Odorico Mattiussi di Pordenone Terza strofa a cura della Scuola Elementare di Faedis (Ud) Quarta strofa a cura della Scuola Media P. Amalteo di San Vito al tagliamento (Pn)

* * *

“E’ tempo” è parte del progetto di educazione alla pace e alla cittadinanza glocale “Cosa sta succedendo?”promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Coordinamento regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umanidel Friuli Venezia Giulia, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Tavola della pace.Un “Progetto speciale” sostenuto dall’Assessoratoal lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

I laboratori sono stati realizzati nelle seguenti scuole: Scuola Media Pacifico Valussi di Udine Scuola Media Ugo Pellis di Fiumicello (Ud) Istituto Tecnico Economico Odorico Mattiussi di Pordenone Scuola Elementare di Faedis (Ud) Scuola Media P. Amalteo di San Vito al Tagliamento (Pn)