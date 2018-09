Inserita in Economia il 29/09/2018 da Direttore Wedding and Living: per gli incontri Btob, la delegazione dei wedding planner russi Grande giornata di formazione e confronto tra gli operatori delle nozze made in Sicily e le migliori guide turistiche internazionali



La fiera “romantica” Wedding and Living, la prima di stagione, ha compiuto un significativo passo in avanti per il marketing territoriale siciliano, accogliendo i migliori wedding planner, direttamente dalla Russia.

“Wedding and Living, per il sesto anno consecutivo – spiega con l’organizzatore Marco Mirabella - si rinnova più che mai. Per tutto lo staff della Èxpo è stato un onore enorme accogliere la delegazione di operatori turistici specializzati dalla Russia che, alla presenza dell’assessore regionale al turismo Sandro Pappalardo e con la supervisione del Sicilia Convention and Visitors Bureau, hanno passeggiato tra gli stand e si sono confrontati con i nostri top player di settore, per degli scambi volti a potenziare l’offerta del mercato wedding siciliano nel mondo”. “Tutta l’isola è palcoscenico di borghi, parchi, chiese e scenari mozzafiato straordinari” afferma orgogliosa Barbara Mirabella founder dell’evento: “Sono sempre di più i turisti che scelgono la nostra Regione per celebrare le proprie nozze come in un set cinematografico da sogno: ecco perché in fiera avverranno degli speciali incontri BtoB con operatori competenti che indirizzeranno le aziende su come qualificare la propria offerta per il mercato internazionale”.

Sofisticato, glamour e molto partecipato. Il primo salone nazionale della Sposa e della Casa di stagione che, fino a domani, continuerà a lanciare le mode più cool del 2019 e a regalare emozioni alle coppie di futuri sposi con gli oltre 100 espositori, top player di settore.

Protagoniste le sontuose ville siciliane, dimore predilette dai turisti, gli hotel extra lusso, che offrono allettanti pacchetti “chiavi in mano”.

In fiera decine di proposte glamour, dall’abito sartoriale con preziosi pizzi, tulle e ricami per lo strascico della futura sposa, linee sobrie e di gran classe per lo sposo. Le scenografie da matrimonio non lasciano dubbi: la moda presentata in fiera racconta la sicilianità, con le sue eccellenze, che hanno ormai valicato i confini nazionali.

Ad arricchire la manifestazione, il suono dei violini e del pianoforte, che si miscela con l’arte dei fotografi e i profumi delle innovazioni culinarie dei catering firmati da chef stellati.

Tra le novità dell’area living, la valorizzazione del confort abitativo e di un luogo che ispiri calore, attraverso i consigli dell’ordine degli Architetti di Catania presieduto dall’architetto Alessandro Amaro.

Tra i corridoi del salone, lo staff di Madísì, il portale di Matrimonio di Sicilia, che ha offerto i propri vantaggiosi consigli agli innamorati e alle loro famiglie che intendono organizzare le loro nozze curate al minimo dettaglioe distribuito i gadget. In bella mostra le copie della rivista ufficiale “ILowedding” e il salotto tv di “Mi sposo Tv” che, con la conduzione di Marco Renzi, racconta in diretta i best moment.

Ma non finisce qui: in passerella i “Flowers” di Atelier via Colonna, le “Tombolose” di Kea Atelier, e una full immersion nel mondo delle favole con gli abiti di Millenia Atelier. A regalare emozioni anche gli scatti spontanei a cura di Andrea Materia, le presentazioni in show reel di Movila e il sogno diun meraviglioso soggiorno a Dubai con Kingstone Travel.

Wedding and living è anche tanto intrattenimento, con il fitto programma eventi, giochi e concorsi, regolarmente iscritti al Ministero: “AAA CERCASI LA COPPIA PERFETTA” e “VIENI IN FIERA E VOLA A DUBAI CON FLY DUBAI”. A garanzia del consumatore e di chi vorrà sfidare la dea bendata, il prestigioso patrocinio del Codacons – dipartimento Grandi Eventi –, che assicurerà ai consumatori acquisti sicuri, fornendo proprio un piccolo decalogo con 10 regole, per un matrimonio perfetto senza “sorprese”. Domani gran finale con sfilate, presentazioni e premiazioni condotte in modo super divertente da Emanuele Bettino.