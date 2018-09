Inserita in Cronaca il 29/09/2018 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 23 al 29 settembre 2018 Personale della Divisione Polizia Anticrimine - ha denunciato M.B., nato a Trapani ed ivi residente, classe 1968, per evasione dalla misura alternativa della detenzione domiciliare;

Personale della Squadra Mobile - in esecuzione ad ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, traeva in arresto G.S., nato a Trapani ed ivi residente, classe 1955, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 2 di reclusione, per bancarotta fraudolenta; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, M.P., nato a Custonaci, classe 1964, per minacce aggravate

Personale dell´U.P.G.S.P - denunciava all’ A.G., in stato di libertà, V.G., nato ad Erice, classe 1993, per aver causato un sinistro stradale conducendo un veicolo sotto sotto l’influenza di stupefacenti e di alcool; - denunciava all’ A.G. in stato di libertà M.F., nato ad Erice e residente a Trapani, classe 1992, per violazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e V.G., nato ad Erice e domiciliato a Trapani, classe 1980, per tentate lesioni aggravate e minaccia aggravata;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - ha deferito alla competente A.G., in stato di libertà, ai sensi dell’art. 116 co. 15 e 17 Codice della Strada, L.G., nato a Marsala, ivi residente, classe 1985; - in esecuzione ad ordinanza emessa dal Tribunale di Marsala, traeva in arresto S.S., nato a Marsala ed ivi residente, classe 1970 e G.E., nato ad Erice e residente a Marsala, classe 1992, per rapina pluriaggravata in concorso (fatti avvenuti in data 02.05.2018); - denunciava all’A.G., in stato di libertà, Z.F., nato a Marsala ed ivi residente, classe 1964, per truffa ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.;

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - ha tratto in arresto, N.A., nato a Mazara del Vallo (TP), ivi residente, classe 1976, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis L.354/75 in esecuzione ad Ordinanza emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Palermo in data 21.09.2018, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.V., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1949, per molestia o disturbo delle persone a mezzo telefono; - ha tratto in arresto F.M¸ nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1983, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, poiché, durante una perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrate penalmente 10 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - ha tratto in arresto, nel comune di Ribera (AG), in esecuzione di ordinanza di Misura Cautelare in Carcere, emessa in data 17.09.2018, L.M.G., nato a Castelvetrano, classe 1968, indagato con altri soggetti per i reati di rapina, furto aggravato, lesioni personali, ricettazione e guida senza patente. Nella circostanza veniva, altresì, tratta in arresto, in flagranza del reato di evasione, C.C., nata a Ribera, classe 1992, già sottoposta agli arresti domiciliari nel medesimo comune, trovata in compagnia con il L.M.; - denunciava in stato di libertà C.C., nata a Ribera (AG), classe 1992, per favoreggiamento personale; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, B.G., nato a Castelvetrano ed ivi residente, classe 1985, per furto di energia elettrica; - traeva in arresto P.A., nato a Mazara del Vallo e residente a Castelvetrano, classe 1991, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, M.G., nato a Castelvetrano ed ivi residente, classe 1986, per furto di energia elettrica, e C.S., nato a Palermo, classe 1987, domiciliato a San Giovanni Gemini, per lesioni personali.

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - ha deferito alla competente A.G. in stato di libertà, per i reati di tentata violenza privata aggravata ed atti persecutori M.L., nato a Palermo, ivi residente, classe 1973; - ha tratto in arresto P.D., nato ad Alcamo ed ivi residente, classe 1990, in esecuzione ad ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica c/o la Corte d’Appello di Palermo in data 28.09.2018, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4 e giorni 20 di reclusione per cessioni di sostanza stupefacente; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, G.A., nato ad Alcamo ed ivi residente, classe 1992, per lesioni personali aggravate; inoltre, venivano denunciati all’A.G., in stato di libertà, P.P., nato a Catania ed ivi residente, classe 1985 e C.S., nato a Catania e residente ad Acireale, classe 1971, per truffa aggravata on-line in concorso

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

Posti di controllo operati……………………………………………90 Persone controllate………………………………………………..1009 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..836 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….254 Veicoli controllati………………………………………………….370 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1434 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………42 Perquisizioni operate………………………………………………….3 Sequestri ………………………………………………………………2