Libertas, arriva Nicosia al posto di Dosen Alla vigilia degli ultimi test agonistici pre-campionato, questa sera e domani al "PalaVirtus" di Trapani per il quadrangolare "Torneo dell'Amicizia", arriva l'ultima novità nel roster che, sabato prossimo 6 ottobre, esordirà a Catania, contro il Cus, per la prima di andata di C Silver. Dalla Pallacanestro Trapani, club con il quale ha anche esordito in una gara di serie A/2 con Agropoli, arriva Edoardo Nicosia, ala piccola di 193 cm, lo scorso anno in prestito, in serie B, al Green Basket Palermo assieme a "Ciccio" Genovese, anche lui adesso con la maglia bianco-azzurra alcamese. Classe 1999, lo scorso 17 febbraio ha compiuto 19 anni, Nicosia ha mosso i primi passi cestistici nella Leonardo da Vinci Palermo per poi trasferirsi, nel 2015, alla Pallacanestro Trapani. Qui, rimasto per due stagioni, ha vinto alcuni titoli regionali under 20 e under 18 e, nell'aprile 2017 ha esordito in A/2. Il nuovo acquisto questo pomeriggio scenderà in campo, palla a due alle ore 18, per la semifinale del "Torneo dell'Amicizia" contro Marsala. Dal club granata giungono quindi in casa Alcamo Vlade Perchak, bielorusso di 205 cm, ed Edoardo Nicosia, ala piccola di 1,92, mentre non arriva più Marcko Dosen. Cambiate le necessità di organico e le ipotesi di rotazione nelle squadre, modificati alcuni equilibri tattici, gli staff dirigenziali di Libertas e Trapani hanno cambiato, di comune accordo, i movimenti concordati dopo avere sentito i tecnici dei due clubs. "Un altro esempio di grande collaborazione e di intesa con la Pallacanestro Trapani – ha detto il presidente Tanino Paglino – che consente ad entrambi di perseguire meglio i rispettivi obiettivi. Con Basciano e Lamma siamo sempre stati sulla stessa lunghezza d'onde". Alcamo, 29 settembre 2018