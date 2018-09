Inserita in Sport il 29/09/2018 da Direttore Petrosino - Doppio colpo in entrata, sono petrosileni l´attaccante Gianluca Esposito ed il centrocampista Douga Sissako Ecco i colpi numero sei e sette per il calciomercato in entrata: la Società infatti ufficializza il tesseramento di due svincolati, il centrocampista di nazionalità maliana classe 1998 Douga Sissako (primo tesseramento) e l´attaccante di origine casertana Gianluca Esposito, classe 1990, prima punta ex S.C. Mazarese .2. La Società comunica che, nonostante il calciomercato dei dilettanti sia ormai chiuso fin da sabato 15 settembre 2018, mister Fabio Gargaglione e i dirigenti potrebbero ancora pescare qualche pedina dagli svincolati nel caso in cui ci fossero il bisogno e l´occasione.