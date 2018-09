Inserita in Politica il 29/09/2018 da Direttore Silvia Campo, consigliera comunale di Custonaci, aderisce a IdeaSicilia Custonaci, 28 settembre 2018 - Nuove adesioni a IdeaSicilia. Si tratta di Silvia Campo, eletta al consiglio comunale di Custonaci, che ha deciso di aderire al movimento politico IdeaSicilia fondato da Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale dell’attuale governo Regionale Siciliano.

La consigliera comunale, in una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Bica e a tutti gli organi amministrativi, ha precisato comunque che proseguirá il suo percorso politico al fianco del Gruppo “SìAmo Custonaci”. “Mi farò portavoce delle istanze civiche del mio territorio, credo in un progetto politico all’insegna della moderazione e in piena sinergia con il governo regionale” - così afferma Silvia Campo.