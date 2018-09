Inserita in Sport il 29/09/2018 da Direttore Conferenza stampa: presentazione Roberto Marulli e Curtis Nwohuocha Nell’accogliente location del lido SunClub di Trapani si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei due giocatori granata Roberto Marulli e Curtis Nwohuocha. In rappresentanza della 2B Control Trapani, ad accogliere i giornalisti presenti, vi era anche il direttore generale Davide Lamma.

Ha aperto la conferenza stampa il direttore generale Davide Lamma che, tenendo a ringraziare il lido SunClub per la disponibilità e per la sempre maggiore collaborazione che riserva alla società, ha condiviso con i presenti le sue considerazioni sul prossimo inizio della stagione sportiva: “Sono davvero felice di presentare Roberto e Curtis che sono due ragazzi dotati di grandi qualità umane. La prima di campionato si avvicina e stiamo lavorando tanto. Come in ogni inizio di stagione ci sono state alcune difficoltà ma sono sicuro che arriveremo pronti a domenica 7 ottobre. Domani e domenica affronteremo l’ultimo torneo di preseason dove incontreremo squadre del nostro stesso girone e sono certo che sarà un buon viatico per l’inizio di stagione. L’obiettivo è quello di migliorarci quotidianamente; squadra e staff stanno lavorando alacremente ogni giorno per arrivare pronti all’inizio di campionato. Il nostro punto di forza è quello di avere giocatori di grande energia, ognuno di loro ha grandi motivazioni personali, e tutti dovranno essere bravi a mettere in campo questa voglia. Dopo il torneo di Ravenna ero arrabbiato poiché so quanto i ragazzi si impegnano ed ero rammaricato del fatto che non fossero riusciti a mettere in campo quello che volevano: sono convinto che per crescere bisogna attraversare anche momenti negativi e mi auguro che possa esserci servito. In questo momento Renzi e Mollura hanno qualche problemino fisico e sono in dubbio per il torneo di Reggio Calabria”.

La conferenza è stata soprattutto l’occasione per far conoscere il playmaker Roberto Marulli ed il centro Curtis Nwohuocha che, rispondendo alle tante domande dei giornalisti, si sono così presentati:

Curtis Nwohuocha: “Fin da subito mi sono trovato bene a Trapani, la gente è stata calorosa e mi ha fatto sentire a casa. Io sono un giocatore energico che fa della difesa il suo punto di forza ma sono qua per migliorare e per mettermi a disposizione del coach e dei compagni. Ricordo quando due anni fa sono venuto a Trapani, vestivo la maglia di Treviglio, e sono rimasto impressionato dal calore del pubblico. Sono arrivato a Trapani poiché il progetto mi ha subito convinto e sono certo di essere nel posto giusto per crescere”.



Roberto Marulli: “Le prime impressione avute su Trapani sono state tutte positive, dallo staff alla città, ai compagni. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Io sono un giocatore che adatta le proprie caratteristiche a quello che serve alla squadra. Spero di portare la mia esperienza e, anche se dovrò partire in corsa, saprò dare il mio contributo. Non so ancora che obiettivo potremo ritagliarci poiché la squadra è giovane e nuova. Personalmente sono venuto a Trapani per sposare un progetto ambizioso dopo 2 anni in cui ho disputato i playout. Sulla carta ritengo che le squadre favorite nel nostro girone siano Tortona e le 2 romane. Sono convinto che il gruppo che abbiamo allestito sia di buon livello poiché c’è un giusto mix di esperienza e gioventù. Sarà un campionato molto difficile poiché si potrà vincere o perdere contro chiunque visto che molti hanno costruito ottimi roster”. Trapani, 28/9/2018