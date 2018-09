Inserita in Sport il 28/09/2018 da Direttore Libertas, via alla campagna abbonamenti. domani e domenica torneo. A poco più di due settimane dall’esordio interno in campionato (14 ottobre con Agatirno Capo d’Orlando), è partita la campagna abbonamenti per la stagione regolare di serie C Silver: 13 partite al “PalaTreSanti” dal 14 ottobre al 31 marzo 2019. Come lo scorso anno le tessere hanno confermato la stessa tipologia con alcune differenziazioni nel prezzo e nel colore della tessera: rosso sostenitore, azzurro ordinario, verde ridotto. Quest’ultima soluzione è riservata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti mentre fino a 13 anni l’ingresso alle partite sarà gratuito. Potranno inoltre usufruire della riduzione le coppie o i componenti dello stesso nucleo familiare che acquisteranno due tessere. “I prezzi rispetto alla scorsa stagione, nonostante le gare interne siano di più – ha spiegato il presidente Tanino Paglino – sono praticamente rimasti gli stessi ad eccezione di un lievissimo ritocco. La quota per i sostenitori è immutata mentre quelle per gli ordinari e i ridotti ha subito un piccolo arrotondamento. Spero, anzi sono certo, - ha concluso il numero uno della Libertas – che la città risponda come lo scorso anno e che nazi ci aiuti ancor di più. Soltanto così potremo portare avanti questa bellissima realtà cestistica e sportiva”. Per acquistare gli abbonamenti ci si potrà anche recare al “PalaTreSanti”, negli orari serali durante gli allenamenti della squadra, dal martedì al venerdì, oppure alla palestra polivalente di Balestrate gestita dal professore Giuseppe Chimenti, direttore del settore giovanile della società. Possibile anche prenotare e chiedere chiarimenti sulla pagina ufficiale facebook dell’ASD Libertas Alcamo o sul profilo instagram Asdlibertasalcamo. Intanto domani e domenica la squadra sarà impegnati negli ultimi test agonistici prima dell’esordio in campionato previsto per sabato 6 ottobre, alle ore 19, sul parquet del Cus Catania. I ragazzi di coach Ferrara prenderanno parte a Trapani al “Torneo dell’Amicizia” organizzato dalla Virtus. Prima gara domani alle ore 18, al PalaVirtus, con la Nuova Pallacanestro Marsala; a seguire l’altra semifinale fra Basket Palermo e Virtus TP. Le finali sono invece in programma domenica 30 settembre alle 17,30 e alle 19,30. Alcamo, 28 settembre 2018