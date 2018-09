Inserita in Sport il 28/09/2018 da Direttore Sorridono i petrosileni alla prima uscita stagionale Buona la prima per mister Fabio Gargaglione! Nella serata di ieri, giovedì 27 settembre 2018, la Prima Squadra allenata dal tecnico marsalese ha svolto il primo allenamento congiunto della stagione. Più precisamente, la troupe giallorossa è stata ospite della S.C. Mazarese 2. al “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo (TP), imponendosi per 0-2 grazie alle reti messe a segno da Trawally e da Ben Dziri contro la squadra che lo scorso anno fu promossa al termine del campionato di Seconda Categoria Sicilia Girone A 2017/2018 e che quest´anno è ai nastri di partenza della Prima Categoria Sicilia Girone A 2018/2019. Dopo il primo brillante test pre-campionato, la squadra cara al presidente Mario Parrinello ed al Presidente Onorario Antonio Galfano continuerà la propria preparazione precampionato in vista del debutto ufficiale fissato per domenica 7 ottobre 2018. Nei prossimi giorni, la LND Sicilia svelerà il calendario del campionato di Seconda Categoria Sicilia Girone A 2018/2019, mentre la nostra Società ultimerà i tesseramenti e definirà la rosa che prenderà parte al campionato interprovinciale.