Inserita in Sport il 28/09/2018 da Direttore Domani conferenza stampa di presentazione di Marulli e Nwohuocha Si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 28 settembre p.v., con inizio alle ore 16, presso i locali del lido “SunClub” di Trapani, la conferenza stampa di presentazione del 46° Trofeo di Basket Maschile Sant´Ambrogio, cui prenderà parte la 2B Control Trapani sabato e domenica. La conferenza sarà occasione per conoscere due nuovi arrivi in casa granata: i giocatori Roberto Marulli e Curtis Nwohuocha. All’incontro interverranno anche il Direttore Generale Davide Lamma e l’Amministratore Delegato Nicolò Basciano.



PROGRAMMA

Continua la preparazione della 2B Control Trapani. Ieri gli atleti granata hanno effettuato un allenamento pomeridiano. Oggi doppia seduta (ore 9 e ore 17,15), mentre nella giornata di domani è previsto un solo allenamento tecnico-tattico (ore 17).

Sabato 29 settembre gli uomini di coach Daniele Parente disputeranno il 46° Trofeo di Basket Maschile Sant´Ambrogio presso il PalaBotteghelle di Reggio Calabria. Il debutto è fissato per sabato alle 18 contro l’Orlandina Basket. L’altra semifinale sarà tra la Fortitudo Agrigento e Scafati Basket (ore 20,30). Le vincenti e le perdenti si incroceranno domenica, sempre a Reggio Calabria: finale 3/4 posto (ore 16,30), finale 1/2 posto (ore 18,30).