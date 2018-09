Inserita in Economia il 28/09/2018 da Direttore Pesca. Catanzaro: all´Ars in esame ddl riforma settore, serve sintonia fra governo e parlamento “In Commissione Attività produttive all´Ars è in discussione til ddl di riforma della Pesca: è necessario favorire ogni intervento ed ogni misura realmente utile a sostenere un settore che può e deve tornare ad essere uno dei motori della nostra economia".

Lo dice Michele Catanzaro, vicepresidente della Commissione Attività produttive e relatore del ddl ‘Sicilia, Pesca mediterranea. Identità ed economia del mare’.

“Il ddl affronta aspetti importanti che vanno dalle tematiche ambientali alla disciplina del settore, alla valorizzazione di nuove forme di economia ed occupazione come pescaturismo ed ittiturismo. È una riforma attesa da vent´anni, - aggiunge il parlamentare Pd - governo e parlamento lavorino in sintonia per varare questo provvedimento necessario e non più rinviabile”.

