Inserita in Economia il 28/09/2018 da Direttore Tracciabilità agro-alimentare. Marano (M5S Ars): Bene adesione Italia a partnership europea Blockchain, ora la Sicilia faccia la sua parte Palermo 27 settembre 2018 - “Nel mese di Agosto ho presentato una proposta di legge sulla tracciabilità agroalimentare attraverso la Blockchain, sono in attesa che la legge venga trattata in commissione Attività produttive. L’importanza di questo sistema che rappresenta una vera e propria rivoluzione anche in tema di tracciabilità agro-alimentare, è stata sottolineata dalla firma di adesione del nostro Paese alla partnership europea, Initiative Europea da parte del nostro ministro allo sviluppo economico Luigi Di Maio. Spero che anche la Sicilia si allinei in tempi brevi”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano, prima firmataria del DDL che prevede l’applicazione della Blockchain in Sicilia. “Il nostro governo - spiega Marano - sta puntando molto sulle nuove tecnologie ed in Europa si vuole portare questo metodo che ha un carattere decentralizzato, che rappresenta una garanzia per la tutela del Made In Italy. Credo fortemente in questo progetto, perché rappresenta una grande rivoluzione per rilanciare e salvaguardare i nostri prodotti siciliani” conclude Marano.