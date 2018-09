Inserita in Cronaca il 28/09/2018 da Direttore INGROIA: SONO TRANQUILLO, MA PROCURA INDAGHI ANCHE SU RUBERIE CHE IO HO DENUNCIATO “Apprendo che la procura ha ´concluso´ le sue indagini su di me. Ne prendo atto e sono tranquillo perché non ho commesso nulla di illecito e ho invece denunciato le gravi ruberie di altri nella società che ho amministrato facendo io risparmiare decine di milioni di euro ai siciliani”. Così Antonio Ingroia in una nota: “Sono orgoglioso – aggiunge - di essere l’unico che nella storia ha fatto scendere il bilancio di una società pubblica siciliana dalla cifra oscena di centinaia milioni di euro sperperati a discapito della comunità europea e dei siciliani onesti, fino a 7 milioni di euro. Ho denunciato alla procura di Palermo gravi misfatti, ancora aspetto di sapere l’esito delle mie denunce e che fine hanno fatto tutti quei milioni di euro erogati dalla Comunità europea e spariti nel nulla. Milioni di euro che sarebbero stati utili alle scuole, agli ospedali e alla comunità. Si facciano pure tutte le indagini possibili su di me, non ho alcun problema, augurandomi che la procura abbia il tempo anche per leggere la recente sentenza della Cassazione a sezioni unite che di fatto esclude ogni configurabilità del reato per cui si è indagato su di me. Ma mi preme di più che si faccia chiarezza, e quindi si avvii una indagine vera, su quei finanziamenti milionari che ho denunciato appena arrivato alla guida della società. Mi auguro – conclude Ingroia - che la Procura che ha ´chiuso´ le indagini su di me, abbia almeno ´iniziato´ le indagini sui ´ladri´ che io ho denunciato. E sia soddisfatta la mia domanda di verità e giustizia”.

Avv. Antonio Ingroia