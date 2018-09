Inserita in Economia il 28/09/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: governo Musumeci si sveglia dal letargo, critiche PD hanno dato la -scossa- “Finalmente il governo Musumeci si sveglia dal letargo e annuncia misure a sostegno del comparto della Pesca: evidentemente le critiche che il PD ha mosso nei giorni scorsi all’immobilismo di governo e maggioranza sono servite a dare una scossa”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars in relazione alle dichiarazioni rilasciate oggi dal Presidente della Regione Nello Musumeci.

“Quanto alla storia rispolverata anche oggi dal presidente Musumeci secondo la quale ‘la colpa di tutti i problemi è sempre di chi ha governato prima’, guarderei cosa lui ed il suo governo hanno fatto dall’inizio di questa legislatura. Numeri alla mano, il PD ha prodotto 63 disegni di legge, il governo quattro. Ma soprattutto - continua Lupo - mancano alcuni provvedimenti necessari come il disegno di legge di assestamento di Bilancio, richiesto anche dalla Corte dei Conti. Per non parlare del Bilancio 2019/2021 che, nelle previsioni del governo, si approverà entro l’anno. Staremo a vedere”.

giovedì 27 settembre 2018