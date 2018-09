Inserita in Cronaca il 28/09/2018 da Direttore MAZARA, RIPRISTINATI GLI ARREDI DEGLI SPARTITRAFFICO DI VIA MARSALA Erano stati danneggiati da ignoti delinquenti

“Abbiamo provveduto stamani a ripristinare gli arredi negli spartitraffico di Via Marsala con l’istallazione di elementi decorativi, la tinteggiatura delle basi e la piantumazione di nuove piante grasse. Nonostante ‘qualcuno’ si ostini a danneggiare il bene pubblico, continueremo nell’opera che abbiamo iniziato di rendere più bella e vivibile la nostra Città. Non saranno certo pochi delinquenti a fermare la nostra azione”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi al termine dei lavori di ripristino degli spartitraffico di Via Marsala, che la squadra Attila ha provveduto a effettuare con la collocazione di elementi decorativi e la pulizia dell’intera area.

“Ancora una volta – ha aggiunto il capogruppo della maggioranza al Consiglio comunale Giampaolo Caruso – si provvede a ripristinare ciò che alcuni delinquenti hanno distrutto. A questi pseudo soggetti – ha concluso – molto probabilmente spiace ciò che è diventata Mazara del Vallo, ma non saranno certamente costoro con queste vigliaccate, a fermare le azioni che questa Amministrazione e questa maggioranza consiliare stanno portando avanti”.

Mazara del Vallo, 27 Settembre 2018