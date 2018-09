Inserita in Cronaca il 28/09/2018 da Direttore Notte bianca - Replica al Comitato Centro Storico Con stupore apprendiamo dalla stampa dell’esistenza di un sedicente Comitato rappresentativo dei cittadini residenti nel centro storico il quale, in maniera “sguaiata”, solleva accuse strumentali in danno dell’amministrazione cittadina.

Ci si accusa, in particolare, di aver omesso di svolgere gli istituzionali compiti di vigilanza urbana, pur di “favorire” il business economico delle attività dei locali del centro storico e ciò per ragioni politico-elettorali.

Sempre il sedicente comitato cittadino stila un elenco di atavici problemi della città, spacciandoli per nuove e omettendo, strumentalmente, di elencare le emergenze che in questi 100 gg di governo della città si sono dovuti affrontare.

Le false e strumentali accuse prendono spunto dall’annunciata programmazione della 2° notte bianca, che già ha registrato nella 1° edizione (provando a far cambiare ...musica) largo consenso tra le famiglie e i tantissimi (questo SI) cittadini del centro storico. Il presunto Comitato, arditamente, addirittura, ha paventando azioni giudiziari e risarcitorie anche in relazione ad eventi passati.

Orbene, fermo restando il dovere istituzionale, oltre che civico e politico di questa AC di farsi carico delle problematiche annose della

città, e fermo il rispetto per ogni cittadino che manifesta liberamente il suo pensiero; sappiano i componenti del sedicente comitato cittadino che le porte del Municipio sono a loro, come a tutti i cittadini, aperte ma che, ne’ il Sindaco ne gli Assessori soggiaceranno a simili pressioni, “minacce” provenienti da chicchessia. Va bene la critica, costruttiva e fondata su fatti veri, altre forme di pressione incentrate sulla diffamazione saranno, senza indugio, segnalate all’Autorita’ Giudiziaria.