Sicilia. Sovrintendenze; Lupo: no a scippo competenze da parte della giunta

"Il governo Musumeci già durante l´esame della finanziaria aveva tentato di sopprimere le Sovrintendenze, facendo poi sapere che quella norma era finita per sbaglio nel testo, era 'solo un refuso´. Adesso però ci riprova, volendo assegnare alla giunta l´ultima parola sulle autorizzazione a nuove costruzioni, anche in presenza di parere negativo della Sovrintendenza". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all´Ars, a proposito delle notizie di stampa sulla norma contenuta nel ddl sulla semplificazione burocratica approvato dalla giunta regionale.

"La giunta non può sostituirsi alle Sovrintendenze: quando il ddl sarà esaminato in commissione all’Ars - prosegue Lupo - chiederemo ogni verifica possibile e l´audizione di tecnici ed esperti".

"Siamo d´accordo alla semplificazione amministrativa – conclude Lupo - ma ci opporremo alla sostituzione delle competenze amministrative delle Sovrintendenze con decisioni politiche della giunta. La Sicilia ha un patrimonio artistico, ambientale e culturale da proteggere e valorizzare, un patrimonio che il governo non può mettere a rischio”.

mercoledì 26 settembre 2018