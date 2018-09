Inserita in Politica il 26/09/2018 da Direttore Marsala - APPROVATO A MAGGIORANZA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 SI TORNERA’ IN AULA GIA’ DOMANI PER LA DISCUSSIONE SUL DUP Al termine di una intesa giornata di lavori il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha dato il via libera al rendiconto di gestione 2017. L’approvazione del cosiddetto “Bilancio consuntivo” è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri con una votazione a maggioranza: 13 voti favorevoli (Vincenzo Sturiano, Oreste Alagna, Nicoletta Ferrantelli, Calogero Ferreri, Flavio Coppola, Ignazio Chianetta, Federica Meo, Giuseppe Cordaro, Giovanni Sinacori, Mario Rodriquez, Alessandro Coppola, Luana Alagna e Linda Licari); 3 astenuti (Eleonora Milazzo, Ginetta Ingrassia e Daniele Nuccio) ed 1 contrario (Aldo Rodriquez). Alla votazione si è pervenuti dopo una discussione che si è svolta in due sessioni di lavoro: una mattutina, l’altra pomeridiana. La seconda, in particolare, si è snodata fondamentalmente su tre argomenti (anche se ne sono stati affrontati altri): la stagione teatrale e l’incarico a Moni Ovadia, la mancata riscossione degli emolumenti di partecipazione alle spese sulla Piscina comunale e la spesa per la gestione del settore Servizi Sociali. Diversi i consiglieri intervenuti nel dibattito a cui hanno risposto il vice Sindaco Agostino Licari, il vice direttore di Ragioneria Filippo Angileri e i dirigenti dei settori Attività produttive e culturali e Polizia Municipale, Giuseppe Fazio e Michela Cupini. Nel pomeriggio ad intervenire nello specifico, oltre allo stesso Presidente Sturiano, sono stati i consiglieri: Federica Meo, Angelo Di Girolamo, Alessandro Coppola, Linda Licari, Calogero Ferreri, Antonio Vinci, Luana Alagna, Arturo Galfano, Aldo Rodriquez, Antonio Vinci; nonché Ginetta Ingrassia. Al termine del dibattito e della votazione sul Consuntivo, il consigliere Aldo Rodriquez ha sollevato la questione relativa ai lavori che sono iniziati ieri sulla via Amendola. Sull’argomento ha risposto il Comandante della Polizia Municipale, Michela Cupini, che ha rassicurato l’aula sul corretto andamento dei lavori e soprattutto sul fatto che l’allargamento dei marciapiedi non pregiudicherà il transito dei veicoli e la sosta per i mezzi dei residenti. Intanto si tornerà in aula già domani. All’esame dei rappresentanti di Sala delle Lapidi vi sarà il Dup, ovvero il Documento Unico di programmazione. Su questo argomento, propedeutico al bilancio, si prevede un’altra intesa giornata di lavori.

Questo in sintesi il resoconto della seduta, precisando che si può rivedere e riascoltare in maniera completa i lavori d’aula di ieri collegandosi con il sito: https://www.youtube.com/watch?v=d2bzgk-jKjE (1^ parte)