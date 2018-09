Inserita in Economia il 26/09/2018 da Direttore PANTELLERIA A 360 GRADI, IL SOTTOSEGRETARIO SANTANGELO INCONTRA IL SINDACO CAMPO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ROMA, 26 settembre 2018 – Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta Vincenzo Maurizio Santangelo e il sindaco di Pantelleria Vito Campo, negli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli argomenti trattati: i progetti futuri, la condizione attuale legata ai trasporti da e per l’isola, la sanità e molto altro. “Abbiamo parlato di Pantelleria a 360 gradi, - afferma Santangelo - una serie di problematiche, ma anche progetti in corso e quelli in fermento, soluzioni e visioni innovative per la perla del Mediterraneo che da poco ha approvato la mozione ‘plastic free’ e ‘territorio zero’; alla base di tutto, il rispetto dell’Ambiente, la tutela della Salute e il rilancio economico sostenibile dell’Isola”. “Un proficuo scambio di vedute e prospettive future, - conclude il sottosegretario 5Stelle - tra il Governo nazionale e Pantelleria”.