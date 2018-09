Inserita in Economia il 26/09/2018 da Direttore Turismo. Barbagallo: Teatri di Pietra e Guide di montagna, due flop del governo "Oggi nel corso dei lavori d’aula il governo ha ammesso imbarazzanti carenze in un settore che dovrebbe essere trainante per la Sicilia, cioè il Turismo. Teatri di Pietra e Guide di Montagna sono state trasformate da potenziali risorse, a flop del governo regionale”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD a proposito delle risposte fornite dal governo nel corso della seduta di oggi all’Ars, a due sue interpellanze sui ‘Teatri di Pietra’ (Taormina, Catania, Siracusa, Segesta, Selinunte, Morgantina, Tindari ed altri) e sulle ‘Guide di media montagna’.

“Nel primo caso – dice Barbagallo - il governo ha fornito risposte del tutto insufficienti, dimostrando di non avere compreso l’enorme potenzialità di queste nostre risorse artistiche e culturali: quest’anno infatti la programmazione dei Teatri di Pietra è stata ridotta all’osso”.

“Nel caso delle Guide di media montagna – prosegue il parlamentare del PD - il governo ha addirittura dichiarato di volere ritirare il bando grazie al quale avrebbero potuto iniziare l’attività 194 operatori”.

“È un quadro sconfortante – conclude Barbagallo – il governo dovrebbe puntare moltissimo sul Turismo, invece va nella direzione opposta”.