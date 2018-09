Inserita in Politica il 26/09/2018 da Direttore PARTECIPATE REGIONALI. Caronia: Bloccare norma che creerebbe caos e contenziosi "Prevedere che i revisori delle partecipate regionali siano scelti per sorteggio sarebbe del tutto illegittimo ed approvare questa norma esporrebbe ad una valanga di contenziosi e ricorsi, col rischio di un vero e proprio caos istituzionale e gestionale”.

Marianna Caronia boccia senza appello la proposta targata 5 stelle ed appoggiata dal PD “che – afferma la Presidente del Gruppo Misto - contrasta con quanto stabilito per altro anche dalla Corte dei Conti Corte in diverse relazioni sugli organismi partecipati e cioè che tutta questa materia è regolamentata dal Codice Civile.”

“Forse l´intenzione è giusta – conclude Caronia - con la volontà di scelte imparziali e trasparenti, ma il risultato sarebbe a dir poco catastrofico, col rischio di una paralisi degli enti. Se vogliamo evitare che ciò accada è quindi bene che il provvedimento torni in Commissione, per una più attenta valutazione."