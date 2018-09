Inserita in Politica il 25/09/2018 da Direttore ALCAMO: IL SINDACO DOMENICO SURDI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, BALDO MANCUSO IN VISITA PRESSO LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALCAMO Ieri mattina, il Sindaco Domenico Surdi ed il Presidente del Consiglio Comunale, Baldo Mancuso hanno visitato la sede alcamese del distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco ha dato il suo saluto istituzionale, sottolineando l´importanza del ruolo svolto da parte dei Vigili del Fuoco, mettendo in rilievo la volontà di collaborazione e la sinergia per lavorare insieme in favore della sicurezza del territorio.

Affermano il Primo Cittadino ed il Presidente del Consiglio Baldo Mancuso “durante la nostra visita abbiamo incontrato il Comandante Provinciale, l’ingegnere, Giuseppe Merendino che ha illustrato il lavoro svolto, i progetti in itinere, puntando sull’importanza del distaccamento locale che ricopre una vasta area territoriale e rappresenta un punto di congiunzione rilevante posto a metà tra Trapani e Palermo”.

“La sede alcamese - continua il Sindaco - si è rivelata molto ben strutturata ed organizzata e comprende anche un’aula didattica per la formazione”. “Un Grazie ai Vigili per la loro azione in favore della comunità”.

Presenti all’incontro il Capo Distaccamento della sede alcamese, Giacomo Orlando ed il responsabile dell’unità cinofila, Pirrello oltre a tanti Vigili del Fuoco in pensione che fanno parte della relativa associazione e che portano avanti iniziative presso le scuole, attraverso appositi progetti; quest´anno gli stessi sono impegnati nella Valle del Belice, considerato il cinquantesimo anniversario del terremoto del Gennaio 1968.